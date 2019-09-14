طبيب نفسي يحلل بذاءات المقاول الهارب محمد علي

قال الدكتور أحمد هلال، إستشاري الطب النفسي، إن لجوء المقاول الهارب محمد علي، إلى استخدام ألفاظ بذيئة في الفيديوهات المسيئة إلى الدولة دليل على ضعفه.



وأضاف هلال، أن هناك فئة تنجذب لمثل هذه الألفاظ وطريقة الحديث التي يتبعها محمد علي، موضحًا أن الشخص الذي يقبل بأخذ حق اليتامى يعاني من بعض الإضطرابات النفسية، التى تتمثل فى التجرد من مشاعر الرحمة والإنسانية.



ونشر شقيق المقاول الهارب، مقطع فيديو يتهمه بالإستيلاء على أموال أطفال شقيقه المتوفي.