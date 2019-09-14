بومبيو يهاجم إيران لاستهداف منشأتين نفطيتين في السعودية

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هجوما لاذعا على إيران بعد الهجوم الذي تعرضت شركة النفط السعودية "أرامكو".



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن بومبيو قوله إن طهران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة في إشارة إلى الهجوم على شركة "أرامكو" النفطية السعودية.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددا على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعة لشركة أرامكو على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.



كانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، إثر استهدافهما بطائرات دون طيار.