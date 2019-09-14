تامر حسني يختار أحمد عادل ويتذكر البدايات

احتفل الموزع الموسيقي أحمد عادل، مع الفنان تامر حسني، بمرور ١٥ عاما، على صدور الألبوم الأول لتامر حسني في الحفلة قبل الأخيرة، التي أقيمت في مدينه العلمين الجديدة، وبمشاركة الفرقة العالمية "الجيبسي كنج".



وقام الموزع الموسيقي أحمد عادل، بالعزف علي البيانو، وتقديم أغنية "بعيش" التي قام بتوزيعها في الالبوم الأول لتامر حسني، علي المسرح والتي استقبلها الجمهور شكل رائع.



يذكر أن آخر تعاون كان بين أحمد عادل وتامر حسني هي أغنية "100 وش" والتي حققت نجاح مع الجمهور وتخطت حاجز الـ ٥٣ مليون مشاهده علي اليوتيوب، وسبق هذه الاغنية الكثير من الاعمال من بينها، "حاجات علمتهالك، ضحكتها ما بتهزرش، ارجعلك، فرصة اخير، الله يباركلي فيك، صوتك، اطلع من دول".