عمرو أديب: هذه أهم كلمة قالها السيسي

قال الإعلامي عمرو أديب إن أهم كلمة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أن الحق فوق الجميع، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تجاوز أو أي فساد.



وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية MBC مصر: أنه لا بد من التحقق من كل شيء، ويجب على كل وسائل الضبط في الدولة أن تراقب وترى وتصون وتحاسب.



وأوضح أن الشائعات لا بد أن يرد عليها بمعلومات، فعندما تترك الشائعات وقتا طويلا، فإنها تنتشر كثيرا، وعندما يتم مجابهة الشائعات والدخول بمعلومات والظهور بالمسئولين والاجتماعات والبيانات، في هذه اللحظة ستنتهي الشائعات.



وتابع: "هناك وسيلة أخرى لمواجهة الشائعات هي أن يكون الطرف الآخر موجود وتتم الموازنة".

