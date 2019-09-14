سيامة قمصين بإيبارشية شبرا الخيمة

ترأس الأنبا مرقس القداس الإلهى، بكنيسة السيدة العذراء مريم، بيجام بشبرا الخيمة، وسط حضور عدد غفير من الكهنة وشعب المنطقة.



وقام الأنبا مرقس خلال طقس القداس الإلهى، بترقية كاهنين لدرجة القمصية للإيبارشية، وهما القمص إبرام مجدى والقمص توما كمال.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد النيروز أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير، الذي تمر به الكنيسة حاليًا، ونسيء الصغير وهو عبارة عن 6 أيام.