"لص واكل ناسه".. حقيقة المقاول الأجير محمد علي بشهادات من أهله

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حقيقة المقاول الأجير محمد علي، وتفاصيل سرقته لأمه وميراث أبناء شقيقه المتوفي، وهروبه للخارج.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن المقاول الأجير محمد علي خرج بعدة فيديوهات مسجلة بهدف تشويه صورة الرئيس والمؤسسة العسكرية وعاونته في ذلك قنوات الإخوان، وظنت قنوات الإخوان بعدها أنها حققت نصرا عظيما.

واوضح الباز، أنه بعد ذلك فوجئنا بأن أحمد علي شقيق المقاول الأخير، خرج بعدة فيديوهات لفضح أكاذيب أخيه، وأفعاله الدنيئة تجاه أهله.

واستكمل الباز، أنه تبين أن المقاول الأجير محمد علي يمكن أن نصفه بأنه لص أو بمعنى آخر "واكل ناسه"، موضحا أنه حرم أبناء أخوه من ميراثهم وليس له أي علاقة بأبنائه ولا يهتم لأمرهم، ويكذب دائما.

واستطرد أن محمد علي سرق من أمه وأولاد أخوه 25 مليون جنيه، وعندما اتصل به أبوه باكيا ليستعطفه لإعادة الأموال لم يرد عليه ودائما يحيل الاتصالات للسكرتير.

وعرض الباز، فيديوهات أحمد علي، شقيق المقاول الأجير محمد علي والتي تفضح أكاذيبه: