تجديد حبس عاطل بتهمة الإتجار في العملة

قرر قاضى المعارضات بنيابة النزهة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة نشاط غير قانوني، بإتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.



البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي، بالاشتباه فى السيارة رقم 406127 ملاكى إسكندرية سوداء اللون، باستيقاف قائدها قدم رخصة تسيير "وصفي. ج"، وبطاقة رقم قومي باسم "م. أ"، وبفحصها تبين أنها غير خاصة به.



وتبين بعد بمناقشة المتهم سابقة اتهامه في القضية رقم 1801 لسنة 2012م، تمى الأمديد دقهلية، "سرقة متجر"، وبتفتيش السيارة وعثر بداخلها على المضبوطات (50 ألف دولار أمريكي، 5000 جنيه مصري)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وانتحاله صفة شخص آخر؛ بسبب وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته وقيامها برفع دعوى قضائية ضده، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.