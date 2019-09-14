براتب يصل لـ3000 جنيه.. فرص عمل جديدة بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات المواد الغذائية بالعاشر من رمضان، براتب يصل إلى 3000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 8 مندوبين مبيعات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، براتب 3000 جنيه.



وتحتاج الشركة، 10 عاملين إنتاج، من الجنسين، براتب 1700 جنيه، و8 تباع، براتب 2000 جنيه، و2 فني تعبئة وتغليف، براتب 2500 جنيه، بشرط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.



وتتضمن الوظائف أيضا، 12 سائقا، على أن يكون يقرأ ويكتب، براتب 3000 جنيه، و5 عامل مخازن، براتب 2000 جنيه.



وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، ألا يزيد عمره عن 35 عاما.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ومواصلات.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01017752882، والتواصل مع المدير المسئول يوسف السباعي، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B1، خط 2.