الإبراشي: لهذا السبب يستهدف الخصوم ضرب الثقة بين الجيش والشعب

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إننا في 30 يونيو تخلصنا من ميليشيات تنظيم دولي لجماعة إرهابية، ومن مشروع كان سينتقل من مصر للدول العربية كلها، واستعدنا مصر وأقمنا مؤسسات الدولة وثبتناها وحميناها.



وأضاف خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on e"، كل هذا تم بالثقة بين الشعب والقوات المسلحة ولا يمكن لثورة 30 يونيو أن تنجح بدون هذه العلاقة القائمة على الثقة.



وتابع: "الجيش عندنا ليس مؤسسة عسكرية تقليدية كما في بعض الدول، ولكنه حصن الأمان، لأننا عانينا من تهديدات كثيرة تهدد حدودنا وحيشنا والوطن، ولذلك استخدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصطلح الثقة، مؤكدًا أن ما بينه وبين الشعب هو الثقة.



واستطرد: "لذلك لا يستطيع أحد أن يزعزع هذه الثقة وأي محاولة لهز الثقة بين الإرادة الشعبية وبين الجيش محكوم عليها بالفشل، وهذا لا يمنع كل الخصوم أن يستهدفوا هذه النقطة تحديدًا خاصة أنها غير موجودة في كل دول العالم".



وأضاف، أن الرئيس السيسي قال خلال جلسة مؤتمر الشباب: "أنا لو قلتلكم قوة الجيش المصري الآن إيه"، لأن قوة الجيش تزداد، ومعناه حماية هذا الوطن والشعور بالأمان وتحصينه ضد أي محاولات للتأمر والتفتيت.



