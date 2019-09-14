الباز يفضح أكاذيب المقاول المأجور محمد علي حول تأجيل دفن والدة الرئيس بسبب افتتاح قناة السويس

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أكاذيب المقاول الأجير محمد علي حول تأجيل دفن والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب حفل افتتاح قناة السويس.

وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن حفل افتتاح قناة السويس الجديدة كان في 6 أغسطس 2016، وحضره الرئيس وكان وجهه مبتهجا للغاية.

وتابع أنه مساء يوم الافتتاح بدى الرئيس وعلى وجهه شيء من الحزن، وبعدها انتشرت أخبار حول تدهور الحالة الصحية لوالدته.

واستكمل أن والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي توفيت فعليا يوم 17 أغسطس 2016، موضحا أنه شارك في عزائها.