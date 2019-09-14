أحمد موسى: عام حكم الإخوان كان الأسوأ في تاريخ مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عام حكم الإخوان كان عامًا كارثيًا واتسم بالفشل الذريع.



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عام حكم الجاسوس محمد مرسي العياط كان الأسوأ فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنهم لا يمتلكون أي فكرة عن كيفية إدارة الدولة.



واستنكر "موسى" رغبة الإخوان في الحكم وهم لم يتلقوا أي دراسة أو تعلم في إدارة الدولة، قائلاً: "إزاي عايز تدير دولة وإنت معندكش أي فكرة عن كيفية إدارة الدولة ؟".

