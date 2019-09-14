الشارقة يتوج بالسوبر الإماراتي

توج الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتية لكرة القدم بعد فوزه 4-3 بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي اليوم السبت.



ورغم خوض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31 بعد طرد لاعبه الحسن صالح صمد الشارقة بطل الدوري حتى النهاية وفرض ركلات الترجيح على منافسه بطل كأس رئيس الإمارات.



وراجع الحكم تقنية الفيديو قبل أن يشهر البطاقة الحمراء المباشرة لصالح بعد تدخله القوي مع عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي دبي.

