"نادين نجيم" تعلن طلاقها عقب تكريمها من مهرجان الفضائيات

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، طلاقها من زوجها فادي أسمر، وذلك بعد زواج استمر لـ7 سنوات حيث تزوجوا عام 2012، وجاء إعلان نادين طلاقها بعد تكريمها أمس من مهرجان الفضائيات كأفضل ممثلة عربية، حيث استلمت الجائزة بنفسها، وما زالت متواجدة لقضاء إجازة قصيرة في مصر.



وكتبت نادين عبر حسابها علي تويتر،:"القرار ما كان سهل علينا، والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب، بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا، والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ما في كلمة تعبر عن شعوري بها اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد.. شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".