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أحمد موسى: مصر صامدة ومستمرة بسبب الجيش

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:13 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب دائمًا أن نضع صور شهداء مصر أمام أعيننا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة هم من ضحوا وتضحياتهم مستمرة طوال الوقت.

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "لا تظنوا أن الاستقرار والهدوء الذي ينعم به الشعب المصري كان ببلاش، فأعداد شهداء الجيش والشرطة كانوا كثير من 2011 وحتى اليوم"،متابعًا: "هؤلاء الشهداء ثمنهم غالي، ولا يقدر بثمن".

وأوضح أن عصابة التنظيم الإرهابي في قطر وتركيا هم من يقتلون أبناء مصر، الإخوان هم من يستهدفون زعزعة أمن واستقرار الوطن، مشيرًا إلى أن الجيش والشرطة هم ملك الشعب، ولم يتخلِّ أحد منهم عن الدفاع عن مصر.

وتابع: "هناك دول بما فيهم أمريكا، ممنوع أي كلمة تقال أو تكتب عن الجيش"، مؤكدًا أن مصر صامدة ومستمرة بسبب الجيش.

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