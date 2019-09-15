فى 7 خطوات.. كيف انتصرت مصر على "فيروس سى"؟

نجحت مصر فى علاج عدد كبير من مرضى "فيروس سي"، وذلك خلال حملتها لمحاربة "فيروس سي"، والتى بدأت بعلاج السوفالدى ثم حملة "100 مليون صحة"، وقد استطاعت مصر الانتصار على هذا المرض اللعين من خلال عدة خطوات، وترصد "الدستور" أبرز هذه الخطوات.



- بدأ مواجهة "فيروس سي" بعلاج السوفالدى الذي اعتمد في 6 ديسمبر عام 2013، وبدأ استخدامه في مصر 16 أكتوبر 2014، وذلك بعد اعتماده من قبل هيئة التغذية للأدوية الأمريكية.

- الكلفة المباشرة لمعالجة الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي سي سنويًا تقدر بحوالي 400 مليون دولار.

- بدأت مصر استثمارها منذ العام 2006 بإنشاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وما يليها من أنشطة وإدخال العقاقير الجديدة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي في عام 2014.

- تم تشكيل مجموعة عمل تضم الخبراء من مصر ومن منظمة الصحة العالمية التي وضعت خطة عمل مفصلة لتنفيذ هذه مبادرة "100 مليون صحة" مع جميع القطاعات المعنية والشركاء المعنيين.

- تم عمل ميكنة قواعد بيانات المرضى وإجراء مسح لفيروس سي والأمراض غير السارية في عامي 2018 و2019 ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

- وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية تم مسح حوالي 58 مليون مواطن واكتشاف حوالي 2.2 مليون مصري متعايش مع فيروس سي.

- وفقًا لما تم إعلانه من منظمة الصحة العالمية أيضًا تم علاج حوالي 3 ملايين مصاب منذ 2014 من أصل 4.5 مليون مصاب متعايش مع فيروس "سي" تم اكتشافهم حتى الآن.







