الفنانة هيفاء حسين تستعد لاستقبال مولودها الأول من حبيب غلوم.. صورة

تستعد الفنانة البحرينية هيفاء حسين، لاستقبال مولودها الأول من زوجها الفنان الإماراتي حبيب غلوم، وذلك بعد 9 سنوات زواج.



ونشرت هيفاء صورة لها برفقة زوجها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أنا بنتظارك يا فرحتي وفرحة من حولي"، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها الذين هنأوها على حملها.



يذكر أن هيفاء حسين، هي الزوجة الثانية للفنان حبيب غلوم، والذي احتفل بزفاف ابنه من زوجته الأولى أمس الجمعة، وارتبط بالفنانة هيفاء حسين، في عام 2010، ليكون الزوج الثاني لها بعد زواج أول نتج عنه ولد وحيد وهو سعيد.

