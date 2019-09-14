احذر.. السجائر الإلكترونية قنبلة موقوتة

حذَّرت «المسئولين الطبيين» في إنجلترا من أن تدخين السجائر الإلكترونية قد يكون «قنبلة موقوتة» ولها عواقب وخيمة على المدى الطويل.



ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، أثارت الطبيبة دام سالي ديفيس قلقها بشأن هذا الاتجاه، على الرغم من دعم الصحة العامة في إنجلترا السجائر الالكترونية كخيار أقل خطورة للسجائر.



وتأتي مخاوفها في الوقت الذي هدد فيه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بحظر بيع السجائر الالكترونية التي تحتوي على المواد الضارة بعد أن أعلن مسئولو الصحة الأمريكيون أنهم يحققون في 6 حالات وفاة تتعلق بهذه الأجهزة.