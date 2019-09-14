بوكي يتألق في انتصار نوريتش على مانشستر سيتي

تغلب نوريتش سيتي، الذي يعج بالكثير من الإصابات، على مانشستر سيتي حامل اللقب بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في لقاء شهد تسجيل المهاجم تيمو بوكي هدفا وتهيئة آخر في انتصار لا ينسى على ملعب كارو رود.



وغاب 11 لاعبا عن تشكيلة نوريتش، في ظل معاناة الكثيرين من إصابات خلال العطلة الدولية، لكن هذا لم يوقف الفريق الصاعد لدوري الأضواء عن إنزال أول هزيمة بلاعبي المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم.



انتزع نوريتش التقدم في الدقيقة 18 من ركلة ركنية وصلت إلى القائم القريب، ليسكنها كيني مكلين في الشباك محرزا أول أهدافه في الدوري الممتاز.



وضاعف أصحاب الأرض التقدم من هجمة مرتدة عندما انطلق بوكي بالكرة ليشد انتباه كايل ووكر مدافع سيتي وايدرسون قبل أن يمرر لتود كانتويل غير المراقب الذي أسكن الكرة في الشباك الخالية.



وقلص سيرجيو أجويرو الفارق قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، بعد أن وجد مساحة بين قلبي دفاع نوريتش ليسجل إثر تمريرة عرضية من برناردو سيلفا ويحافظ على مسيرته بالتسجيل في كل مباراة في الدوري هذا الموسم حتى الآن.



وأهدى نيكولاس أوتاميندي مدافع سيتي المنافس نوريتش الهدف الثالث عندما فقد الكرة وسمح لإيمي بوينديا بانتزاعها منه ليمرر لبوكي الذي سجل هدفه الثالث هذا الموسم بينما كان المدرب جوارديولا يستشيط غضبا على مقاعد البدلاء.



ودفع رودري، المنضم لمانشستر سيتي في صفقة قياسية، المباراة نحو نهاية مثيرة عندما سدد محرزا أول هدف له مع النادي لكن نوريتش تماسك ليقتنص الثلاث نقاط.