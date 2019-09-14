"الداخلية العرب" يستنكر استهداف معملين لـ"أرامكو"

أدان مجلس وزراء الداخلية العرب استهداف معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.



واستنكر المجلس، في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ونقله مكتبه الإعلامي بالقاهرة، مساء اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية في محافظة "بقيق" و"هجرة خريص" بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.



وشدد مجلس وزراء الداخلية العرب على إدانته بكل حزم هذا العمل الإجرامي، مؤكدا تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، معربا عن كامل التقدير لسعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.