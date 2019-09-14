"قصور الثقافة" تحتفل بذكرى بليغ حمدي.. وتقدم 40 موهبة غنائية

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بذكرى رحيل ملك الموسيقى الملحن والموسيقار المصري، بليغ حمدي على مسرح المركز الثقافي بطنطا، حيث قدمت عروضًا غنائية لـ40 موهبة غنائية في كورال الأطفال.



وأحيا الحفل مواهب المركز من فصل كورال الأطفال والشباب، بقيادة المايسترو الفنان عمرو حسن، وتضمن الحفل العديد من الفقرات الغنائية، حيث افتتح الجزء الأول من الحفل بمصاحبة أنغام العود بباقة من اﻷغاني الوطنية والتراثية منها "ياحبايب مصر، تخنوه، شدي حيلك يابلد، الأرض بتتكلم عربي، شوبيك لوبيك، 3 سلامات، الحلوة دى، عطشان يا اسمرانى، مين قالك تسكن، خفيف الروح، يامسافر وحدك، اغار من قلبى، لامونى الناس".



وواصل الحفل فقراته، ففي الجزء الثاني منه، تم أداء أغاني "مصر التي في خاطرى، يا حبيبتي يا مصر، أنا على الربابة، تعرف تتكلم، طوبه فوق طوبه، مصر يا أم الدنيا، حلاوة شمسنا، أما براوة، إن راح منك يا عين، راجل من ظهر راجل، فيها حاجة حلوة، بحبك وحشتيني، بتسأل ليه عليا،ع الحلوة، حسدوني، غريبة الناس".



واِخِتُتِمَ الحفل وسط تشجيع وإقبال جماهيري تجاوز الـ 450 مشاهد، حيث ملأ الجمهور المسرح بأكمله.