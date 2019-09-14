جينراسيون فوت السنغالى يسجل الهدف الأول أمام الزمالك

سجل مامي ليمولي الهدف الأول لفريق جينراسيون فوت السنغالي، في مرمى الزمالك في الدقيقة 11 من بداية اللقاء، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمعهما على ملعب الأخير.



وشهدت بداية اللقاء، سيطرة من الزمالك، على مجريات اللعب، ومحاولات على المرمى دون فاعلية حقيقية من جانب مهاجمي الأبيض، خاصة عمر السعيد ثم نجح لاعب الفريق السنغالي في إحراز الهدف الأول.

