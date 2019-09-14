أحمد موسى: "السيسي أوضح الحقيقة الكاملة للشعب المصري"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تفكر في إحداث حالة من الفوضى في مصر مرة أخرى.



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب والدولة المصرية لن يسمحا بحدوث أي أعمال للفوضى والتخريب، مشيرًا إلى أن أي شخص يفتعل مثل هذه الافتعالات سيكون مكانه السجن، متابعًا: "هذا ليس فيه نقاش، البلد مش ناقصة"، على حد تعبيره.



وأوضح: أن الرأي العام يجب أن يكون على دراية بكل شيء، وبالتالي سترى الحقيقة بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح الحقيقة كاملة للشعب المصري.

