روجليتش يقترب من انتزاع لقب سباق أسبانيا للدراجات

بات السلوفيني بريموش روجليتش قريبا من الفوز بسباق اسبانيا للدراجات عقب احتفاظه بالقميص الأحمر الخاص بمتصدر الترتيب العام اليوم السبت مع فوز مواطنه تادي بوجتشار بالمرحلة العشرين الحاسمة في المناطق الجبلية بأداء فردي مذهل.



وفي حال تجنب حادث تصادم غدا الأحد في المرحلة الأخيرة من فوينلابرادا إلى قلب مدريد، سينال المتسابق البالغ من العمر 29 عاما أول لقب له في سباق كبير وسيصبح أول سلوفيني يفوز بأحد سباقات

الدراجات الثلاثة الكبيرة.



وحل روجليتش في المركز الخامس في المرحلة الجبلية الصعبة التي امتدت لمسافة 190 كيلومترا وشملت خمسة قمم جبلية من اريناس دي سان بيدرو إلى بلاتافورما دي جريدوس متراجعا بفارق تسع ثوان خلف اليخاندرو بالبيردي بطل العالم الذي يقترب من أن يصبح وصيف البطل.



ويتقدم روجليتش بفارق دقيقتين و33 ثانية على بالبيردي بينما ضمن بوجتشار المركز الثالث بشكل فعلي ومكان على منصة التتويج عقب أداء فردي رائع آخر.



وشكل بوجتشار (20 عاما) جزءا من مجموعة صدارة الترتيب العام لفترة طويلة خلال مرحلة اليوم لكنه هاجم عند المرتفع قبل الأخير ليستهدف مجموعة الصدارة التي ضمت تاو جيجان هارت وروبن جيريرو.



ولم يستمر المتسابق الشاب، الذي ظهر لأول مرة في السباقات الكبرى ولكنه ادهش الجميع، مع الثنائي لفترة طويلة وهاجم منفردا ما زاد تدريجيا من تفوقه ليشق مرتفع بويرتو دي بينيا نيجرا منفردا.



واستطاع بوجتشار الفوز بثالث مراحله في سباق إسبانيا بعد أن تجاوز خط النهاية عند قمة بلاتافورما دي جريدوس متقدما بفارق دقيقة واحدة و32 ثانية على بالبيردي صاحب المركز الثاني.