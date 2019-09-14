السيسي: «تأثير مواقع التواصل قل مقارنة بـ7 سنوات مضت»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التطاول على الدولة من قبل البعض، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ منذ 15 عامًا ويبدو أننا لسنا مستعدين لاستخدام هذا التطور، ونستخدمه بشكل سلبي، ولكن ذلك غير مقلق.



وأضاف خلال جلسة "اسأل الرئيس"، في مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة: "تأثير هذه المواقع من 7 سنين غير اليوم كما أن ردود أفعال الناس أصبحت مختلفة حتى التجاوب معها يكون وقت جلوس الشاب فقط أمام الجهاز".



وتابع: "في 13 و15 مارس، في ثانية واحدة الفيس اشتغل نزل مئات الآلاف من الشباب أمام مجلس الوزراء".



وأكد الرئيس السيسي أننا نحتاج لتوعية الجيل الصغير الذي لم يعاصر المخاطر التي شهدتها مصر خلال السبع سنوات الماضية ويكون ذلك من خلال الأسرة والمدرسة والإعلام، موضحًا أن القوانين موضوعة ولكنها لا تعمل على سجن كل من يتكلم طالما تكلم في حدود القانون وإلا فإنه يحاسب، وهذا أمر لا بد أن نعيشه ونفهمه.

