السبت 14 سبتمبر 2019 الموافق 15 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورد النيل

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:45 م
جريدة الدستور
أحمد ثروت
طباعة



هنا كل يوم أتأمل النيل الهامد، يلمحنى ورده فيُقبل علىّ فرحًا، أراقب العابرين والجالسين، السيارات الغريبة والمراكب الفقيرة، أراقب الكون.. أسند ظهرى للسور القريب من الأرض، أو أحاول احتضانه تحت إبطىّ لأرى اتجاهًا واحدًا محددًا.
ولم يكن نفير انصرافى سوى الشمس تخبطنى على قفاى لسعًا حادًا، فألملم نظراتى، ثم أكوّمها فتتجه نحو المرأة صاحبة الوجه الرائق، بلا إرادة منى، كانت تملأ كيسها الشفاف القوى، مدسوس نصف جسدها فى الصندوق المترب، تتحسس أحشاءه بيدين طويلتين، ثم تضع بحذر كفّها بما التقط داخل الكيس الضخم.
كوّرتْ قطعة قماش سوداء مغبرة باهتة، طبطبت عليها فوق رأسها، ثم أشارت لى باسمة، فأرسلت عينىّ نحو النيل المرتجف، لكنها أحكمت ربط كيسها الضخم ثم أشارت لى ثانية، فمشيت وئيدًا بحذاء يئز، رفعتُ الكيس ناظرًا إليها، فقالت: «أنادى لك من ساعة، إنت واقف من زمان»، وعدّلت كيسها فوق قماشتها المتربة، بلا إجابة تنتظرها منى، ثم رمت بقدمها للأمام، ربما كان جلبابها أزرق ثم صار بنيًا أو شيئًا كالبنى، حين ارتمت عيناى خلف حذائها البلاستيكى الأحمر، تراجعت بظهرى ساندًا إياه على السور القزم، لملمت عينىّ من حول صندوق القمامة الذى كان يودعها فى رزانة مفتعلة.. مشيت بهدوء نحو عرض الشارع، تسمرتُ فى انتظار سيارة تذهب بى بعيدًا، لكنها ابتسمت، فوجدت وجهها- الذى طالما رأيته رائقًا- متجعدًا كصباحاتى، بعينين زرقاوين حادتين، وشفتين رفيعتين، كانت تلمحنى.. البنايات الزاحفة لم تعد تخيف بقايا النيل، اعتاد اقترابها منه خلال ثلثى عمرى الأخيرين، بينما اقتربتُ ثانية من العجوز بثغر مفتوح وقلب ضاحك، فأحاطتنى عيناها.
حين رأيت الجرافات تزيل ورد النيل بطول المصرف، كانت قابضة على ذيل ثوبها ببقايا أسنان، تركع خلف الجرافات، ثم تأخذ الورد المنتزع لتضعه فى كيسها البلاستيكى، كانت تعيده للنيل مرة أخرى، لكن رماح الحديد وقوالب الطوب الأسمنتى قد انتشت فابتلعتها فى روية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ"السيسي" على محاولات تشويه المؤسسة العسكرية

منذ ساعة و 9 دقيقة

«السيسي»: «بقى ابن مصر تعملوا فيه كده.. هاخد حقي»

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

ads

الصور

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

إصابة عريس بـ 4 طعنات فى الدقهلية

أول تعليق لـ"السيسي" على محاولات تشويه المؤسسة العسكرية

أيام زمان

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الصحة

علاج جديد يمنع تساقط شعر مرضى السرطان

أسهل الحلول لمشاكل الهضم

اكتشاف خلايا غامضة وخطيرة في جسم الإنسان

إدارة الأغذية: "زانتاك" يحتوى على مواد مسرطنة قليلة

الرئيس نيوز

عابد: السيسى وضع الجميع أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة الإرهاب

الرئيس السيسى: مصر لو حصل لها حاجة المنطقة كلها هتروح

بالصور.. إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية جنوب قطاع غزة

الرئيس يكشف عن آخر تطورات ملف "سد النهضة" الإثيوبي

منوعات

فوائد مزيج زيت الزيتون والثوم على الصحة

إصابة الممثلة الروسية زافارتنيوك بسرطان الدماغ

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

نسر يهاجم طفلًا حتى الموت ويصيب آخرين

كشكول

الأزهر يبدأ عقد اختبارات لتحديد مستوى طلاب الإعدادية بمعاهد البعوث

غدا.. فتح باب التحويلات الورقية لحالات نقل القيد داخل كليات طنطا

جابر نصار: كنت الوحيد الذي أعلن إجمالي دخله وهو في السلطة

"أبو الخير": إنشاء مدرستين وتجديد أخرى بالمرغة بتكلفة 14 مليون جنيه

إسلام سياسي

التحالف: سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الطاقة

تعرف علي محمد خليفة المتحدث في تسجيلات داعش الصوتية

ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن بعملية أمريكية

أيمن نور يلتقي محمود حسين لوضع خطة للسيطرة على قناة "وطن" الإخوانية


زيت وسكر

“صحة دمياط” تحيل المتغيبين بمستشفى فارسكور للتحقيق

غداً.. فصل التيار الكهربائى عن اللوحة الشمالية برأس غارب لهذا السبب!

100 مليون جنيه لتطوير أجهزة التحكم بقناطر إسنا

تصدير 420 ألفا و377 طن بصل.. وشروط خاصة للسعودية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

ورد النيل

خـروج

صينية الحِنَّاء

الشاعر الأمريكى: روبرت بلاى مهزوم

صفحتنا ع الفيس بوك