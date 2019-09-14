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عالم

وفاة 5 مصابين بالكوليرا في السودان

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت وزارة الصحة السودانية في بيان لها، إنه تأكد نبأ وفاة خمسة أشخاص، نتيجة الإصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق منذ يوم 28 أغسطس.

وأضافت الوزارة في بيانها، الصادر في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، أن الإصابات بلغت منذ ذلك التاريخ "67 إصابة، بما في ذلك 18 إصابة في غرف الحجر الصحي".

وفي يوم الأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان.

كانت وزارة الصحة السودانية، قد ذكرت في بيان سابق، أن مجموعات مختصة من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، توجهت إلى ولاية النيل الأزرق، بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي، ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء.

وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية، تزويدها باللقاحات الضرورية، لمنع انتشار الوباء.

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