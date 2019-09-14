"ديسابر" يعلن تشكيل بيراميدز لمباراة بلوزداد الجزائري بالكونفدرالية

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي، "أحمد الشناوي في حراسة المرمى، رجب بكار وعلي جبر وعبد الله بكري وطارق طه في الدفاع، نبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وإبراهيم حسن في الوسط، وأحمد علي في الهجوم".

وكان بيراميدز تأهل لدور الـ 32 من الكونفدرالية، بعد فوزه على فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور التمهيدي للمسابقة.