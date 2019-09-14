الفيحاء يتعادل مع الهلال في الدوري السعودي

اقتنص الفيحاء تعادلًا مثيرًا من مضيفه الهلال 1 1، اليوم السبت، في المرحلة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).



وتقدم نواف العابد للهلال في الدقيقة 50، قبل أن يسجل البرتغالي أرنسيو نونيز هدف التعادل للفيحاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.



ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الأول في صدارة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف أمام النصر، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.