السيسي: "يجب التماسك بين مؤسسات الدولة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إحنا معانا ربنا ولكن المفسدين ربنا مش معاهم، والمصلحين ربنا معاهم، واحنا مش قلقانين من حاجة".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة: "علينا التماسك مع الدولة والإعلام والقضاء والجيش والشرطة وبين مؤسسات الدولة".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أهل الدين مش حاسين بمشكلة عدم فهمنا للدين الإسلامي، والدنيا اتغيرت خالص ومش هنخلي الظهر ركعتين، ولكن هناك مفاهيم أخرى تحتاج إلى تطوير، وما هو رأي الدين في نشر الكذب في المجتمع".



واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إذا لم نتصد فكريا سيظل الجرح مستمر، وسوف تستمر نشر الأكاذيب والشائعات والقتل والتخريب على أمل إنشاء الدولة الفاضلة المسلمة".



