"الصحة النفسية وتأثيرها على حياتنا" بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية بمواقع فرع الإسكندرية، حيث عقد قصر ثقافة الأنفوشي، ندوة بعنوان "الصحة النفسية وتأثيرها على حياتنا"، تحدثت عن معايير الصحة النفسية، وأساليب التربية النفسية السليمة للطفل والمراهق، وأنماط التعامل مع الشخصيات المختلفة.



وأقام بيت ثقافة 26 يوليو، محاضرة بعنوان "كيف يحافظ أولياء الأمور على صحة أبنائهم الجسدية والنفسية بالمدارس"، أوضحت خلالها "مريم منير" أخصائي علاج السلوكيات الإدمانية أن الصحة الجسدية والنفسية وجهان لعملة واحدة، فالاهتمام بصحة الأبناء من خلال التغذية السليمة، والنوم الجيد والرياضة والحفاظ على النظافة الشخصية، يؤثر بشكل إيجابي على الصحة النفسية، كما أن الاهتمام بتنمية المهارات، وإعطاء الفرصة للتعبير عن المشاعر؛ يحافظ الصحة النفسية.



واحتفالًا بعيد الفلاح؛ أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "الفلاح المصري"، ونظم قصر ثقافة الشاطبي أمسية بعنوان "شعراء بلا مجاملة" تضمنت ارتجالًا في الفصحي والعامية، بحضور نخبة من شعراء الثغر منهم أحمد شاهر، محمود الفحام، فؤاد إبراهيم وحنان إبراهيم.