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عالم

شركة أمريكية تكشف عن درون خشبى للشحن

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت شركة Yates Electrospace Corporation الأمريكية في معرض DSEI لمعدات وأجهزة الأمن في لندن عن طائرة خشبية من دون طيار قادرة على نقل 740 كيلوغرامًا من الحمولة إلى ميدان القتال.

وقالت بوابة EnGadget إن الدرون الذي أطلقت عليه تسمية Silent Arrow GD-2000 من شأنه، حسب مصمميه، أن يحل محل منظومة نقل الذخائر والأدوية JPADS التي تستخدمها بضعة بلدان لإسقاط الحمولة بالمظلات المتحكم فيها استنادًا إلى نظام «جي بي إس» للملاحة الفضائية.

ويعتبر الممثلون عن الشركة أن استخدام الدرون لهذا الغرض أرخص بنحو 10 أضعاف مقارنة بمنظومة JPADS.

وعلاوة على ذلك فإن الدرون الخشبي قادرعلى نقل الحمولة بشكل خفي ودقيق لأن الرادارات المعادية عاجزة عن اكتشافه. لكن من سلبياته أنه يستخدم لمرة واحدة فقط.

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