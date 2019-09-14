الفنان الصيني المعارض آي واي واي يدافع عن تصرفاته داخل بيت الفن في ميونخ

دافع الفنان الصيني المعارض آي واي واي 62 عاما عن تصرفه المثير للجدل والذي لم يسجله لدى السلطات في ميونخ قبل القيام به داخل بيت الفن.



كما نفى واي واي، اليوم السبت، أن يكون طرد من قبل المسؤولين عن البيت من قاعات العرض في اليوم السابق.



وقال واي واي في بيان، إن العاملين ببيت الفن دعوه من قبل إلى دعمهم في الحفاظ على وظائفهم.



وذكر واي واي منتقدا أن إدارة البيت تشتري أعمالا فنية باهظة الثمن لتعرضها، "بينما يقيل العاملين ذوي الأجور المتدنية".



ورفض بيت الفن دعوة الفنان واي واي كما رفض الفعالية التي دعا إليها،وقال البيت إن القواعد الضابطة لبيت الفن انتهكت بفظاظة، إلا أن العاملين بالبيت لن يعاقبوا بشيء، مضيفا بالقول: "تظل الإدارة ملتزمة بالموافقة على إعادة الهيكلة بصورة مقبولة اجتماعيا قدر الإمكان، وملتزمة بالحفاظ على أكبر عدد من الوظائف من دون تقليص للدخول".



كان بيت الفن في ميونخ واجه أوقاتا مضطربة ويرجع ذلك جزئيا إلى مشاكل مالية ضخمة، كما أدى قرب بعض موظفيه من اتجاه فلسفة السينتولوجيا، وهي فلسفة دينية مثيرة للجدل، إلى وقوع حالات من التحرش الجنسي من بعضهم، أدى إلى التشنيع عليه في العناوين الرئيسية للصحافة.



وكان مجلس الإشراف على البيت رد على ذلك بإقالة العديدين ووضع مديرا تجاريا للبيت إلى جانب مدير البيت خلال تلك الفترة أوكوي إنفيزور.



وقد أعلن أن فريقا مكونا من خمسة خبراء دوليين في مجال الفن يبحث عن إدارة فنية جديدة للبيت.



وكان البيت قفز قفزة قوية خلال الأعوام الماضية في مجال إعادة تشكيل تاريخه وقدم بصفة خاصة فنانين معاصرين دوليين.



وكان البيت قدم عرضا باهرا لآي واي واي قبل عشرة أعوام.