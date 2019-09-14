توافد المشاركين بمؤتمر الأوقاف الدولي

تواصل توافد رؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي تعقده وزارة الأوقاف غدا وبعد غد إلى القاهرة، منهم الدكتور أحمد بن سالم باهمام الأمين العام للمنظمة العالمية للتنمية ببريطانيا.



وأشاد الدكتور أحمد بن سالم باهمام في تصريح اليوم، بأطلس الأوقاف الذي يمثل نقلة حضارية ونوعية عالمية، معربا عن الأمل في أن يتم الإعلان عن هذه التجربة وإظهار الوجوه الحضارية المشرقة في المؤسسات الدينية والثقافية الوقفية، مؤكدا سعي المنظمة العالمية للتنسيق مع وزير الأوقاف مختار جمعة ليتوافد دارسين من أوروبا للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية.



ووصل شفيق عبد الله رئيس عام المركز الإسلامي بأستراليا، معربا عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ووصل أيضا اليوم الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى بأستراليا والوفد المرافق له.