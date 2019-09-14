السيسي: أنفقنا مئات المليارات لتطوير سيناء فقط
السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:27 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بناء المدن الجديدة كان ضرورة، لتعويض القصور الذي عانت منه الدولة خلال السنوات الماضية، ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من كبار الأساتذة عملوا طوال 6 شهور، لوضع تصور وتقديم هذا الطرح.
وأضاف خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "في إطار هذه الخطة، حصلنا على قروض خارجية داخلية، وأنفقنا مئات المليارات لتطوير سيناء فقط".
ولفت إلى أنه تم إنشاء محطة معالجة مياه بتكلفة 20 مليار جنيه، ومحطة أخرى بـ 2 مليار جنيه، وطرق بتكلفة تفوق 5 مليارات جنيه.
وأردف: "اقترضنا لسيناء أموالا كثيرة من البنوك العربية، سيتم سدادها من موازنة الدولة، وذلك لأنه لا بد أن نتحرك ونشغل الناس، ونغير البلد، ونعالج القصور الذي تعاظم خلال الأعوام الماضية".
وأضاف خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "في إطار هذه الخطة، حصلنا على قروض خارجية داخلية، وأنفقنا مئات المليارات لتطوير سيناء فقط".
ولفت إلى أنه تم إنشاء محطة معالجة مياه بتكلفة 20 مليار جنيه، ومحطة أخرى بـ 2 مليار جنيه، وطرق بتكلفة تفوق 5 مليارات جنيه.
وأردف: "اقترضنا لسيناء أموالا كثيرة من البنوك العربية، سيتم سدادها من موازنة الدولة، وذلك لأنه لا بد أن نتحرك ونشغل الناس، ونغير البلد، ونعالج القصور الذي تعاظم خلال الأعوام الماضية".