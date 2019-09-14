السيسي: مصر مستهدفة من التنظيمات الإرهابية.. والشعب هو صمام الأمان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر مستهدفة من التنظيمات الإرهابية والشعب هو صمام الأمان.



وأضاف الرئيس خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني الثامن للشباب، أنه عندما تُضعف من مؤسسة، فإنك تضعف من نفسك، لأن مصر عبارة عن مجموعة مؤسسات، مشيرا إلى أن التعليم مؤسسة، والقضاء مؤسسة، والجيش مؤسسة، والشرطة مؤسسة، والرئاسة مؤسسة، مؤكدا أنه كلما كانت مؤسسات الدولة قوية أصبحت الدولة أكثر قوة.



وتابع: "إذا لم نتصد فكريا لمسألة نشر الكذب والشائعات، سنستمر في النزف وسيتم العمل في نشر الأكاذيب والشائعات والقتل والتخريب على أمل أنهم سيصنعون الدولة الفاضلة، والدولة المسلمة والدولة الرشيدة"، مشيرا إلى أن الدولة الرشيدة متطلباتها كثيرة ولا تقتصر على الدين فقط.

