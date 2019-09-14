زلزال يضرب مالوكو الشمالية بإندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر إقليم مالوكو الشمالية في إندونيسيا اليوم السبت.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية القول إن مركز الزلزال وقع على بعد 237 كيلومترا من مدينة تيرنيت بمالوكو الشمالية.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.