سيمنس وأوراسكوم توقعان اتفاقية لإعادة بناء محطتين للكهرباء بالعراق

وقعت شركتا سيمنس وأوراسكوم كونستراكشون اتفاقية مع الحكومة العراقية، اليوم السبت، لإعادة بناء محطتين للكهرباء في شمال البلاد بطاقة إنتاجية مجمعة تبلغ 1.6 جيجاوات.



وذكرت سيمنس أن العمل بمحطة بيجي الواقعة على بعد 250 كيلومترًا شمالي بغداد سيبدأ بمجرد موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية والتوصل على اتفاق مالي مع وزارة المالية.



وفي أكتوبرالماضي، وقع العراق على اتفاقيتي "خارطة طريق" مع جنرال إلكتريك وسيمنس في إطار خطط حكومية لإنفاق نحو 14 مليار دولار لإعادة تشييد البنية التحتية للكهرباء بعد سنوات الحرب.



وفي أبريل، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إن سيمنس في وضع يؤهلها للفوز بمعظم المشروعات.



وقالت مصادر لرويترز في يونيو حزيران إنه في إطار ضغوط من الولايات المتحدة طلب العراق من سينمس وجنرال إلكتريك تقديم عروض.



وشاركت سينمس وجنرال إلكتريك في مشروعات للكهرباء بالعراق على مدار عقود.



وحضر مراسم التوقيع على عقد محطة بيجي التي أقيمت في بغداد الرئيس التنفيذي لسيمنس جو كايسر، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، ورئيس أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي.