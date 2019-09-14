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عمان ترفض تصريحات نتنياهو حول غور الأردن

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعربت سلطنة عمان، السبت، عن رفضها تصريح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان، اليوم: "إن السلطنة ترفض هذه التصريحات، وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

والثلاثاء الماضي، أعلن نتنياهو عزمه ضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال أعيد انتخابه في الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي: "سنضم غور الأردن وشمالي البحر الميت بعد تشكيل الحكومة الجديدة إذا فزنا بالانتخابات"، مضيفًا: "سنضم كل المستوطنات في الضفة الغربية ومناطق استراتيجية أخرى في الضفة الغربية".

ويشكل غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية مع الأردن، ويُعد منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأثارت تصريحات نتنياهو عاصفة غضب وإدانات عربية ودولية؛ حيث أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واعتبرت أن هذا الإعلان تصعيد خطير ينتهك جميع المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي، للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.

ودعت المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل، بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي، غدًا الأحد، اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية بطلب من المملكة العربية السعودية بمقرها في جدة، لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وأضافت المنظمة أن "الاجتماع يبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني".

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