السيسي: نتمنى إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والمحلية نهاية العام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن البرلمان يناقش القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ والمحليات، وبمجرد الانتهاء منهما، سيتم إجراء الانتخابات، والانتهاء من هذا الاستحقاق الدستوري.



وأضاف خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "أتمنى إجراء انتخابات المجالس المحلية ومجلس الشيوخ نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل".



وعن نسبة مشاركة الشباب، قال إنها حددت 25% كحد أدنى لكن ممكن يكون أكبر من ذلك، ووجه السيسي رسالة للمواطنين: "لإنجاح الأمر انتقوا الأفضل بعيدًا عن العصبيات".

