الزمالك يتعرض لأمطار غزيرة قبل لقاء بطل السنغال

تعرضت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لهطول أمطار غزيرة في طريقها لملعب مباراة جينيراسيون السنغالي، والتي ستقام في الثامنة مساء اليوم بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وألقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو، محاضرة فنية على اللاعبين في الخامسة مساء اليوم بفندق الإقامة قبل التوجه لملعب لا ديور والذي يستضيف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.