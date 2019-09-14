التعاون الإسلامي تدين الهجوم على موقعين نفطيين بالسعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية، بطائرات بدون طيار درون.



وشدد الأمين العام في بيان مساء اليوم السبت، على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض لجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية، مؤكدًا وقوف المنظمة مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.



وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان سابق إن طائرات مُسيرة استهدفت صباح اليوم، معملين في شركة أرامكو، ما أدى لاندلاع حريقين في معملين تابعين للشركة.



وأكدت الوزارة أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو سيطرت على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة استهدفتهما طائرات مسيرة صباح اليوم.