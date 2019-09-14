السيسي: الدولة لن تنجح في تطوير التعليم بدون تعاون المجتمع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لن تنجح في تطوير التعليم، إلا بمساعدة وتعاون المجتمع.



ولفت خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إلى أنه يوجد 23 مليون طالب في التعليم، وأكثر من 50 ألف مدرسة، 1.7 مليون قائمين على التعليم، منهم 1.3 مليون مادرس، بموازنة 130 مليار جنيه.



وأوضح أن 80% من هذه الموازنة، تقريبًا 100 مليار عبارة عن مرتبات، أجور العاملين، وباقي المبلغ لكل أمور التشغيل.



وأردف: "التعليم موضوع تفاعلي بين الدولة والرأي العام، يجب أن يتقبل الرأي العام، ويكون مستعد ويوافق على المسار ويساعد الدولة، لأننا لا نستطيع أن ننجح بمفردنا".



وتساءل: "هل نحن كمجتمع مستعدين للتعاون لإنجاح التجربة؟ نحن درسنا جيدًا على المستوى المحلي والعالمي، للوصول لمسار لإصلاح التعليم، لكن القضية ليست بنجاح التابليت، مجرد عنصر بسيط في التطوير، مؤكدا أن الدولة لن تنجح في تطوير التعليم بدون مساعد المجتمع".

