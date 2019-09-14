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التشكيل.. تغييرات في صفوف الزمالك أمام جينراسيون السنغالي
السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:23 م
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أعلن الجهاز الفني
للفريق الأول لكرة القدم
بالنادي بقيادة الصربي
ميتشو
عن تشكيل الفريق لمواجهة جينراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري
أبطال
إفريقيا
.
وسيخوض الزمالك
المباراة
بتشكيل مكون من:
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