أسعار السيراميك تسجل 70 جنيهًا للمتر اليوم

شهدت أسعار السيراميك، اليوم، حالة من الاستقرار وتراوح سعر متر السيراميك فرز أول بين 49 و60 جنيهًا، أما أسعار فرز ثانٍ تبدأ من 40 إلى 50 جنيهًا، أما أسعار متر الأرضيات ليزر فرز أول فتبدأ من 50 إلى 70 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ ليزر فرز أول يبدأ من 50 لـ80 جنيهًا.



كما سجل سعر متر السيراميك فرز ثالث بداية من 35 إلى 40 جنيهًا، كما يبلغ سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول بين 50 و60 جنيهًا، وسعر متر الأرضيات العادي فرز أول يتراوح بين 45 و60 جنيهًا.



وسجل سعر متر حوائط المطبخ عادى فرز أول يبدأ من 45 إلى 60 جنيهًا، وسعر متر حوائط الحمام ليزر فرز أول يبدأ من 50 إلى 80 جنيهًا.

