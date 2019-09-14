الجزيرة الإماراتي يفوز على النصر العُماني

قطع الجزيرة الإماراتي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر خارج الديار على مستضيفه النصر العُماني في ذهاب دور 32 اليوم السبت.



وأحرز زايد العامري هدف الجزيرة والمباراة الوحيد في الدقيقة 22 عندما تابع تسديدة زميله البرازيلي كينو التي ارتدت من يد إبراهيم بن صالح حارس النصر.



وستقام مباراة العودة في أبوظبي في 23 من سبتمبرالحالي، والتي يحتاج خلالها الفريق الإماراتي للفوز أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ دور الستة عشر.