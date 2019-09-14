السعودية تنتج كيلو والنصف ذهبًا كل ساعة

كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن أن المملكة تنتج كيلو والنصف من الذهب كل ساعة، مشيرة إلى أنه واستنادًا إلى تقارير حكومية، فإن السعودية رفعت إنتاجها من المعادن الثمينة لمستويات قياسية خلال العام الماضي، حيث صعد إنتاجها من الذهب لمستويات قياسية خلال العام الماضي 2018، ليصل إجمالي الإنتاج قرابة 12.91 طن، «بمتوسط إنتاج 1.47 كيلوغرام من الذهب في كل ساعة».



وارتفع إنتاج الذهب خلال العام الماضي بنسبة 25% مقارنة بعام 2017 الذي بلغ إجمالي الإنتاج آنذاك 10333 كيلوجرامًا، فيما تضاعف الإنتاج بما يصل إلى 86% مقارنة بعام 2016 الذي بلغ الإنتاج آنذاك 6946 كيلوجرامًا.



فيما صعد إنتاج المملكة من الفضة بنسبة 13.63%، لتصل إلى 5760 كيلو غراما بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 5069 كيلو أنتجته في 2017.



وسجل إنتاج المملكة من النحاس ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ إجمالي الإنتاج 235 ألف طن، بارتفاع نسبته 251% على أساس سنوي، بعد أن سجلت 67097 طنا في عام 2017، بزيادة في إنتاجها السنوي بما يعادل 169 ألف طن.



وبلغ إجمالي الرخص التعدينية بنهاية العام الماضي إلى 2045 رخصة، فيما بلغ عدد رخص الكشف 545 رخصة والتي تخول حاملها القيام بإجراء الدراسات التفصيلية عن الخامات المعدنية المطلوبة للكشف، ووصل عدد رخص المناجم الصغيرة إلى 69 رخصة، فيما بلغت رخص التعدين ومحاجر المواد الخام 94 رخصة، وارتفعت رخص محاجر مواد البناء إلى 1342 رخصة.