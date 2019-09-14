انفجار ضخم يضرب مصنع أدوية فى الجزائر

وقع انفجار ضخم، اليوم السبت، وسط أحياء سكنية في مدينة زرالدة الجزائرية أعقبه حريقًا ضخمًا تحاول السلطات السيطرة عليه.



وأوضحت مصادر جزائرية أن الانفجار وقع داخل أحد أجنحة مصنع الأدوية فيكوفارم، الكائن في حي دي أن سي، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الشرطة سارعت إلى موقع الحادث وأغلقت الطريق أمام حركة المرور على مستوى الحي.



وتشهد الجزائر سيولًا جارفة منذ أيام أسفرت عن سقوط خسائر مادية وبشرية واسعة وسط تعطل وسائل المواصلات وانقطاع الطرق الرئيسية بمعظم ولايات الدولة.