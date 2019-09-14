توتنهام هوتسبر يفوز على كريستال بالاس برباعية نظيفة فى البريميرليج

فاز فريق نادي توتنهام على ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «توتنهام» ضمن الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».



تقدم الكوري الجنوبي سون هيونج- مين بالهدف الأول للسبرز عند الدقيقة الـ10، ثم سجل المدافع باتريك فان آنهولت الهدف الثاني بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 21، ليعود سون لإضافة الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 23.

واختتم الأرجنتيني إريك لاميلا رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 42، ليرتفع رصيد توتنهام إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

وضمن مباريات نفس الجولة، تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف وساوثهامبتون على مضيفه شيفيلد يونايتد بالنتيجة ذاتها. كما حقق تشيلسي فوزًا كبيرًا على ولفرهامبتون واندررز بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما انتهت مباراة برايتون مع ضيفه بيرنلي بالتعادل الإيجابي 1-1.