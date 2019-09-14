فعاليات ثقافية وفنية في شمال سيناء (صور)

تواصل المواقع الثقافية بفرع ثقافة شمال سيناء، تقديم أنشطتها الثقافية والفنية المختلفة، حيث تم اللقاء النهائي للمسابقة الثقافية الصيفية والتي نفذها قصر ثقافة الطفل بضاحية السلام، والذي عقد بين فريقي قصر ثقافة طفل العريش بضاحية السلام وبيت ثقافة المساعيد، وانتهى اللقاء بفوز قصر ثقافة طفل العريش بضاحية السلام وحصوله على المركز الأول وبيت ثقافة المساعيد المركز الثاني.



كما عقد محاضرة تثقيفية جيولوجية بعنوان "باطن الأرض لغز جيولوجي" حاضر فيها الدكتور رمضان محمد جمعة عضو هيئة التدريس بجامعة العريش تحدث خلالها عن الزلازل وانقسامات الدول، وكيف أن بعض البحار الصغيرة تحولت إلى محيطات بسبب زيادة الفجوات والتي تنتج عن تحرك الكتلة الصلبة.



فى الوقت نفسه، نظم بيت ثقافة قاطية مسابقة فنية، ووزعت جوائز رمزية على أصحاب أفضل ثلاثة رسومات في المسابقة، كما نفذت مكتبة الشهداء ورشة حكي بعنوان "حكاية من حكايات زمان" أشرف عليها روحية عرسان ود. شيماء بخيت.