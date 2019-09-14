محافظ سوهاج يتفقد أعمال الانتهاء من تطوير الكورنيش الغربي

تفقد محافظ سوهاج، أعمال الانتهاء من توسعة وتطوير كورنيش النيل الغربي وشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، وذلك عقب اجتماعه مع كل الجهات المعنية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.



وقال المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، في تصريح اليوم السبت - إن المحافظ ومرافقيه تفقدوا أعمال الحفر لخط المياه الناقل لمحطة مياه شرب غرب مدينة سوهاج "نجع الشوش"، والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال مد شبكة التغذية لمياه الشرب بامتداد شارع الجمهورية والذي تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ تفقد غرفة التفتيش الخاصة بخط المياه الجاري تركيبها موجهًا بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال للبدء في أعمال الرصف بالشارع، كما وجه المحافظ خلال الجولة رئيس حي شرق بمراجعة طلاء واجهات المنازل بشارع الجمهورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العقارات المخالفة، لافتًا إلى أن المحافظ تفقد أعمال إنشاء البلاطة الأخيرة بمشروع توسعة الكورنيش الغربي، وكذلك رفع كفاءة الشوراع الفرعية لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بما يتناسب مع المظهر العام لشارع الكورنيش الغربي عقب الانتهاء من الأعمال.